В многоэтажке в Киеве раздался взрыв: на месте возник пожар

Вечером 4 декабря в квартире столичной многоэтажки на Троещине раздался взрыв. После этого там разгорелся пожар.

Фото и видео с последствиями взрыва в сети публикуют очевидцы, сообщает 24 канал . На место сразу прибыли все соответствующие службы.

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Последствия взрыва

Первые сообщения о взрыве появились около 21:15. Взрыв раздался в многоэтажке на улице Цветаевой. По состоянию на 22:30 причины взрыва в столице неизвестны. В телеграмм-каналах пишут, что, вероятно, разразился генератор, однако эта информация не подтверждена.

В результате взрыва пострадали соседние квартиры, в нескольких вылетели окна. В одной из соседних квартир еще и серьезно повреждена стена.



Последствия взрыва в Киеве

Официальной информации о пострадавших пока тоже нет. Очевидцы сообщают, что предварительно никто не пострадал.

Как безопасно пользоваться генератором

Среди вероятных причин взрыва есть генератор, поэтому хотим напомнить правила безопасного использования прибора, который помогает украинцам пережить сложные времена в условиях отсутствия света.

Генераторы выделяют угарный газ, поэтому его нельзя держать в закрытом помещении, ведь можно отравиться.

Продуцируя энергию, генераторы часто очень сильно нагреваются – высокая температура может стать причиной возгорания и полноценного пожара, поэтому стоит держать их не менее 6 метров от ближайшей стены.

Заправляйте прибор на свежем воздухе и держите топливо для генератора как можно дальше от устройства – высокая температура генератора может привести к возгоранию.

В Одессе взорвалась трансформаторная подстанция

Днем 2 декабря в районе Киевского районного суда Одессы раздался взрыв. Взорвалась трансформаторная подстанция. На месте возник пожар.

Прибывшие на место происшествия спасатели не могли начать тушение, пока специалисты не обесточили объект, который был под напряжением. Из-за пожара часть города осталась без света.

К счастью, пострадавших в результате этого нет.