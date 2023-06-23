Пожар после взрыва охватил 7-ой и 8-ой этажи многоэтажки. В ГСЧС рассказали, что в результате трагедии погибли три человека, а еще двоих пришлось госпитализировать. Из горящего дома удалось спасти 20 человек.

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Квартиры в 16-этажке разрушены до основания.

Предварительно в ГСЧС сообщали, что утечка газа уничтожила 4 квартиры и повредила еще 6. После проведения всех спасательных работ удалось полностью оценить последствия взрыва. Он был так силен, что выбил даже бетонные стенки меж квартирами. Пока неизвестно, где находился эпицентр взрыва, однако на 8-м этаже разрушенного здания фактически ничего не сохранилось.

Осталось много вещей, но трудно что-то узнать из личных вещей владельцев, ведь они напоминают сажу,

– рассказала репортер.

Во многих квартирах выбиты двери – некоторые унесло взрывной волной, а некоторые пришлось ломать спасателям для того, чтобы проверить, не осталось ли никого в запертых квартирах. Из одной из квартир таким образом накануне спасли трех кошек.

Взрыв в Киеве разрушил квартиры / Видео Киев24

Личные вещи жителей дома взрывом выбросило на крыши соседних магазинов, расположенных под домом. В ГСЧС рассказали, что уже запускают жителей дома в квартиры, чтобы они могли забрать некоторые личные вещи, однако на 8 этаже почти никого нет, ведь все вещи были разрушены взрывом и пожаром.

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