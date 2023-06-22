После взрыва в Днепровском районе Киева в больнице оказались несколько человек, двое из них пришлось госпитализировать, а один только получил лечение. Об этом в прямом эфире телемарафона рассказал исполняющий обязанности директора больницы Виктор Дорош, передает 24 Канал.

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После взрыва госпитализировали двух мужчин

Виктор Дорош сообщил, что в больницу доставили двух пациентов – 32-летнего и 43-летнего мужчин. Первый находится в стабильном состоянии, поэтому его могут выписать уже через несколько дней. Травма у пациента нетрудная – это колотые ранения конечностей.

Еще один 26-летний мужчина обратился в больницу самостоятельно, однако отказался госпитализироваться – ему оказали необходимую помощь, перевязали ранения и отпустили. В то же время состояние третьего пациента остается тяжелым – он все еще находится без сознания.

Что касается шокового состояния пациентов – врач отметил, что оценить его можно только у одного мужчины, ведь другой не в сознании и имеет тяжелые ранения. Но 32-летний мужчина, также пострадавший от взрыва, находится "в состоянии определенного возбуждения".

Виктор Дорош также рассказал, что двум пациентам назначили разное лечение в зависимости от полученных ранений. У одного из них этап хирургического лечения уже завершен, и вскоре его выпишут из больницы.

43-летнего мужчину еще ждут многочисленные операции, ведь он получил много ранений из-за взрыва.

Это продолжительное лечение с повторными хирургическими вмешательствами. Лечение в отделе интенсивной терапии с проведением искусственной вентиляции и дополнительными обследованиями,

– сообщил Дорош.

Муж получил черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и переломы ребер с обеих сторон, таза, а также перелом костей левого предплечья. Также у мужчины есть перелом правого бедра, все диагнозы все еще уточняются. Виктор Дорош убежден, что выпишут пациента не раньше, чем через несколько недель.

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