Після вибуху у Дніпровському районі Києва у лікарні опинилися кілька людей, двох з них довелося госпіталізувати, а один тільки отримав лікування. Про це у прямому ефірі телемарафону розповів виконувач обов'язків директора лікарні Віктор Дорош, передає 24 Канал.

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Після вибуху госпіталізували двох чоловіків

Віктор Дорош повідомив, що до лікарні доправили двох пацієнтів – 32-річного та 43-річного чоловіків. Перший перебуває у стабільному стані, тож його можуть виписати вже за кілька днів. Травма у пацієнта неважка – це колоті поранення кінцівок.

Ще один 26-річний чоловік звернувся до лікарні самостійно, проте відмовився госпіталізуватися – йому надали необхідну допомогу, перев'язали поранення і відпустили. Натомість стан третього пацієнта залишається важким – він все ще перебуває без свідомості.

Що ж до шокового стану пацієнтів – лікар зауважив, що оцінити його можна тільки в одного чоловіка, адже інший не при свідомості й має важкі поранення. Та 32-річний чоловік, який також постраждав від вибуху, перебуває "в стані певного збудження".

Віктор Дорош також розповів, що двом пацієнтам призначили різне лікування, залежно від отриманих поранень. В одного з них етап хірургічного лікування вже завершений, і незабаром його випишуть з лікарні.

Натомість на 43-річного чоловіка ще чекають численні операції, адже він отримав багато поранень через вибух.

Це тривале лікування з повторними хірургічними втручаннями. Лікування у відділі інтенсивної терапії з проведенням штучної вентиляції та додатковими обстеженнями,

– повідомив Дорош.

Чоловік отримав черепно-мозкову травму, забій грудної клітини та переломи ребер з обох боків, тазу, а також перелом кісток лівого передпліччя. Також у чоловіка є перелом правого стегна, усі діагнози все ще уточнюються. Віктор Дорош переконаний, що випишуть пацієнта не раніше, ніж через кілька тижнів.

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