Пожежа після вибуху охопила 7-ий та 8-ий поверхи багатоповерхівки. У ДСНС розповіли, що внаслідок трагедії загинули троє людей, а ще двох довелося госпіталізувати. З палаючого дому вдалося врятувати 20 людей.

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Попередньо у ДСНС повідомляли, що витік газу знищив 4 квартири та пошкодив ще 6. Після проведення усіх рятувальних робіт вдалося повністю оцінити наслідки вибуху. Він був настільки сильним, що вибив навіть бетонні стіни між квартирами. Наразі не відомо, де був епіцентр вибуху, проте на 8 поверсі зруйнованої будівлі фактично нічого не збереглося.

Залишилося багато речей, але важко щось впізнати з особистих речей власників, адже вони нагадують сажу,

– розповіла репортерка.

В багатьох квартирах вибиті двері – деякі знесло вибуховою хвилею, а деякі довелося ламати рятувальникам для того, щоб перевірити, чи не лишилося нікого в замкнених квартирах. З однієї з квартир таким чином напередодні врятували трьох котів.

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Особисті речі мешканців дому вибухом викинуло на дахи сусідніх магазинів, розташованих попід будинком. У ДСНС розповіли, що вже запускають жителів дому у квартири, щоб вони могли забрати деякі особисті речі, проте на 8 поверсі майже нікого немає, адже усі речі були зруйновані вибухом і пожежею.

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