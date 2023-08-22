О главных новостях на 22 августа, событиях на международной арене и борьбе украинцев против агрессора пишет 24 Канал.

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06:31 В Московской области ночью 22 августа снова раздавались громкие взрывы. Оккупанты жаловались, что город снова будто бы "атакуют беспилотники". В результате атаки на российскую столицу есть также повреждения в одном из многоэтажных домов. Главные московские аэропорты, в частности "Внуково" и "Домодедово", снова закрыли из-за угрозы "неизвестных летательных аппаратов".

06:19 Генштаб ВСУ опубликовал утреннее сведение о ситуации на поле боя, главное из него: За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений. Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

06:15 В Кривом Роге во время тревоги раздался взрыв, исчезли вода и свет, из-за отсутствия напряжения перестал работать скоростной трамвай. Работают ремонтники, в город понемногу возвращается электричество.

02:54 Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что украинская энергосистема будет готова к зимнему сезону 2023 – 2024 годов. В случае экстренных ситуаций произойдет оперативное реагирование. Сейчас все готово к нормальному зимнему сезону. Если будут отключения света, то они станут следствием атак на нашу энергосистему и будут носить временный характер.

02:13 В Воздушных силах сообщили, что не будут наносить удары вглубь России. "На каждую номенклатуру вооружения, которую мы получаем, мы берем на себя обязательство, что не будем бить по территории России", – сказал Юрий Игнат.

00:29 Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Сейчас там 2 надводных и 1 подводный ракетоноситель. Суммарный залп "Калибров" может достигать 20, а общее количество состава корабельной группировки – 11 единиц.