Про головні новини станом на 22 серпня, події на міжнародній арені та боротьбу українців проти агресора пише 24 Канал.

Дивіться також Не вступає в повітряний бій: спростування нісенітниці росіян, що МіГ-29 краще, ніж F-16

06:31 У Московській області вночі 22 серпня знову лунали гучні вибухи. Окупанти бідкалися, що місто знову начебто "атакують безпілотники". Унаслідок атаки на російську столицю є також пошкодження в одному з багатоповерхових будинків. Головні московські аеропорти, зокрема "Внуково" і "Домодєдово", знову закрили через загрозу "невідомих літальних апаратів".

06:19 Генштаб ЗСУ опублікував ранкове зведення про ситуацію на полі бою, головне з нього: Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

06:15 У Кривому Розі під час тривоги пролунав вибух, зникли вода та світло, через відсутність напруги перестав працювати швидкісний трамвай. Працюють ремонтники, до міста потроху повертається електрика.

02:54 Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що українська енергосистема буде готовою до зимового сезону 2023 – 2024 років. У випадку екстрених ситуацій буде оперативне реагування. Наразі все – готово до нормального зимового сезону. Якщо будуть відключення світла, то вони стануть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер.

02:13 У Повітряних силах повідомили, що не завдаватимуть ударів углиб Росії. "На кожну номенклатуру озброєння, яку ми отримуємо, ми беремо на себе зобов'язання, що не будемо бити по території Росії", – сказав Юрій Ігнат.

00:29 Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі там 2 надводних та 1 підводний ракетоносій. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 20, а загальна кількість складу корабельного угрупування – 11 одиниць.