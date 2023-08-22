Про головні новини станом на 22серпня, події на міжнародній арені та боротьбу українців проти агресора пише 24 Канал. Дивіться також Не вступає в повітряний бій: спростування нісенітниці росіян, що МіГ-29 краще, ніж F-16 06:31 У Московській області вночі 22 серпня знову лунали гучні вибухи. Окупанти бідкалися, що місто знову начебто "атакують безпілотники". Унаслідок атаки на російську столицю є також пошкодження в одному з багатоповерхових будинків. Головні московські аеропорти, зокрема "Внуково" і "Домодєдово", знову закрили через загрозу "невідомих літальних апаратів". 06:19 Генштаб ЗСУ опублікував ранкове зведення про ситуацію на полі бою, головне з нього: Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. 06:15 У Кривому Розі під час тривоги пролунав вибух, зникли вода та світло, через відсутність напруги перестав працювати швидкісний трамвай. Працюють ремонтники, до міста потроху повертається електрика. 02:54 Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що українська енергосистема буде готовою до зимового сезону 2023 – 2024 років. У випадку екстрених ситуацій буде оперативне реагування. Наразі все – готово до нормального зимового сезону. Якщо будуть відключення світла, то вони стануть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер. 02:13 У Повітряних силах повідомили, що не завдаватимуть ударів углиб Росії. "На кожну номенклатуру озброєння, яку ми отримуємо, ми беремо на себе зобов'язання, що не будемо бити по території Росії", –сказав Юрій Ігнат. 00:29 Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі там 2 надводних та 1 підводний ракетоносій. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 20, а загальна кількість складу корабельного угрупування – 11 одиниць.