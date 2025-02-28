Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Мариупольский городской совет.
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Что известно о подрыве сотрудника ФСБ в Мариуполе
Сегодня, 28 февраля, около 01:00 в Приморском районе Мариуполя взорвали авто с сотрудником ФСБ.
После этого российское ФСБ усилило давление и проводит комплексные поисковые мероприятия,
– говорится в сообщении.
Как сообщает движение сопротивления "Мариуполь. Сопротивление", пострадавший сотрудник ФСБ находится в реанимации и, по их словам, "не должен выжить".
В Мариуполе взорвали сотрудника ФСБ: смотрите видео
В то же время о деталях операции партизаны обещают сообщить позже, когда этому будет способствовать ситуация с безопасностью. Кроме того, в движении сопротивления отметили, что их люди уже находятся в безопасном месте, а все, что сможет найти российское ФСБ – воздух.
Напомним, что по информации движения сопротивления "Атеш", россияне заставляют украинцев бесплатно строить новую железнодорожную ветку для армии в Донецкой области, которая будет соединять Ростов и оккупированный Мариуполь. Такой вид наказания применяется к гражданам с "неправильными", по мнению оккупантов, взглядами.