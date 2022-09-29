Он прошел утром 29 сентября. Местный телеграмм-канал сообщает, что это произошло в 7:51.

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Что известно о взрыве

Как сообщил мэр города, взрыв произошел в жилом районе Мелитополя возле промышленно-экономического колледжа. Однако узнать, что там происходит, местные не могут, ведь там уже находятся военные формирования армии страны-оккупанта.

Сейчас там уже военные, все оцеплено, никого не пускают,

– отметили в телеграмм-канале Риа-Мелитополь.

Впоследствии появилась информация, что это, вероятно, был результатом работы партизанского движения. Так, представители сил сопротивления взорвали красный Ланос, в котором ездила директор-коллаборант фейкового департамента образования Елена Шапурова.

8 взрывов в сутки

28 сентября вечером появилась информация, что в оккупированном городе произошел ряд взрывов. По словам мэра Ивана Федорова, их зафиксировали в южном направлении от Мелитополя.

По состоянию на 18:00 28 сентября он не сообщал об их последствиях. Более подробной информации нет до сих пор.

В городе работают партизаны

Отметим, что в городе, который находится под оккупацией, украинцы не перестают сопротивляться с начала полномасштабного вторжения. За время своей работы они:

разрушили железнодорожные пути,

"поджарили" журналиста олега шестока,

провели комплекс действий для срыва псевдореферендума.

По версии американского Института изучения войны (ISW) Мелитополь является центром партизанского движения Украины. Об этом, в частности, рассказывал мэр города Иван Федоров.

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