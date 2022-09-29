Він відбувся зранку 29 вересня. Місцевий телеграм-канал повідомляє, що трапилось це о 7:51.
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Що відомо про вибух
Як повідомив мер міста, вибух був у житловому районі Мелітополя біля промислово-економічного коледжу. Однак дізнатися, що там відбувається, місцеві не можуть, адже там уже знаходяться військові формування армії країни-окупантки.
Зараз там уже військові, все оточено, нікого не пускають,
– зазначили у телеграм-каналі Ріа-Мелітополь.
Згодом появилася інформація, що це, ймовірно, був результат роботи партизанського руху. Так, представники сил спротиву повідомили, що був підірваний червоний Ланос, у якому їздила директор-колаборантка фейкового департаменту освіти олена шапурова. Вона вижила.
Як повідомив мер міста, вона до повномасштабного вторгнення прославилась численними корупційними схемами в коледжі. А після нього очолила окупаційний "департамент освіти" й всіляко допомагала окупантам.
8 вибухів за добу
28 вересня ввечері появилась інформація, що в окупованому місті відбулася низка вибухів. Згідно зі словами мера міста Івана Федорова, їх зафіксували у південному напрямку від Мелітополя.
Станом на 18:00 28 вересня він не повідомляв про їхні наслідки. Детальнішої інформації немає дотепер.
У місті працюють партизани
Зазначимо, що у місті, яке знаходиться під окупацією, українці не перестають чинити супротив з початку повномасштабного вторгнення. За час своєї роботи вони:
- зруйнували залізничні колії,
- "підсмажили" журналіста олега шостака,
- провели комплекс дій для зирву псевдореферендуму.
За версією американського Інституту вивчення війни (ISW), Мелітополь є центром партизанського руху України. Про це, зокрема, розповідав мер міста Іван Федоров.
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