Він відбувся зранку 29 вересня. Місцевий телеграм-канал повідомляє, що трапилось це о 7:51.

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Що відомо про вибух

Як повідомив мер міста, вибух був у житловому районі Мелітополя біля промислово-економічного коледжу. Однак дізнатися, що там відбувається, місцеві не можуть, адже там уже знаходяться військові формування армії країни-окупантки.

Зараз там уже військові, все оточено, нікого не пускають,

– зазначили у телеграм-каналі Ріа-Мелітополь.

Згодом появилася інформація, що це, ймовірно, був результат роботи партизанського руху. Так, представники сил спротиву повідомили, що був підірваний червоний Ланос, у якому їздила директор-колаборантка фейкового департаменту освіти олена шапурова. Вона вижила.

Як повідомив мер міста, вона до повномасштабного вторгнення прославилась численними корупційними схемами в коледжі. А після нього очолила окупаційний "департамент освіти" й всіляко допомагала окупантам.

8 вибухів за добу

28 вересня ввечері появилась інформація, що в окупованому місті відбулася низка вибухів. Згідно зі словами мера міста Івана Федорова, їх зафіксували у південному напрямку від Мелітополя.

Станом на 18:00 28 вересня він не повідомляв про їхні наслідки. Детальнішої інформації немає дотепер.

У місті працюють партизани

Зазначимо, що у місті, яке знаходиться під окупацією, українці не перестають чинити супротив з початку повномасштабного вторгнення. За час своєї роботи вони:

зруйнували залізничні колії,

"підсмажили" журналіста олега шостака,

провели комплекс дій для зирву псевдореферендуму.

За версією американського Інституту вивчення війни (ISW), Мелітополь є центром партизанського руху України. Про це, зокрема, розповідав мер міста Іван Федоров.

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