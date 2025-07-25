В Тернополе произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие
- 25 июля в Тернополе на улице Владимира Винниченко произошел взрыв в многоэтажке, погибли два человека: мужчина 1985 года рождения и женщина 1958 года рождения.
- По предварительным данным, в квартире сдетонировала боевая граната Ф-1, на месте работают полицейские и другие соответствующие службы.
Днем 25 июля на улице Владимира Винниченко в Тернополе произошел взрыв. Известно о двух погибших в результате происшествия.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию в Тернопольской области.
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Что известно о взрыве в Тернополе?
Правоохранители рассказали, что 25 июля около 12 часов на спецлинию 102 поступило сообщение от диспетчера управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций о том, что на улице Владимира Винниченко произошел взрыв. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Тернопольского районного управления полиции.
В результате происшествия погибли два человека / Фото Нацполиции
Полиция установила, что взрыв произошел в одной из многоэтажек на третьем этаже.
Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили тела двух людей – мужчины и женщины. Предварительно, это сын, 1985 года рождения и мать, 1958 года рождения,
– рассказали правоохранители.
На месте работают соответствующие службы / Фото Нацполиции
По предварительным данным, в квартире сдетонировала боевая граната Ф-1. На месте происшествия работают полицейские и другие соответствующие службы.