В Тернополе произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие

Днем 25 июля на улице Владимира Винниченко в Тернополе произошел взрыв. Известно о двух погибших в результате происшествия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию в Тернопольской области.

Смотрите также Оперся на москитную сетку: в Тернополе с 4-го этажа выпал 5-летний мальчик

Что известно о взрыве в Тернополе?

Правоохранители рассказали, что 25 июля около 12 часов на спецлинию 102 поступило сообщение от диспетчера управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций о том, что на улице Владимира Винниченко произошел взрыв. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Тернопольского районного управления полиции.

В результате происшествия погибли два человека / Фото Нацполиции

Полиция установила, что взрыв произошел в одной из многоэтажек на третьем этаже.

Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили тела двух людей – мужчины и женщины. Предварительно, это сын, 1985 года рождения и мать, 1958 года рождения,

– рассказали правоохранители.

На месте работают соответствующие службы / Фото Нацполиции

По предварительным данным, в квартире сдетонировала боевая граната Ф-1. На месте происшествия работают полицейские и другие соответствующие службы.