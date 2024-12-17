Взрывчатку примотать к электросамокату: появились детали резонансного взрыва в Москве

В Москве прогремели взрывы на Рязанском проспекте. В результате них погибли два человека, в частности, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В России существует сразу несколько версий взрыва, в результате которого ликвидировали начальника радиационной, химической и биологической защиты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Взрывчатку могли заложить на самокат

По одной из версий, взрывчатка могла быть заложена на электросамокат, стоявший у подъезда в Москве. Предварительно, ее могли примотать к ручке электросамоката. Детонацию провели дистанционно.

Российские телеграмм-каналы не предполагают, кто мог бы заложить взрывчатку. Предварительно, самокат с примотанным к ручке боеприпасом припарковал неизвестный у подъезда за несколько часов до взрыва – примерно в 2 – 3 часа ночи.

Согласно второй версии, взрывчатку заложили сразу в подъезде, где она сдетонировала.

Предполагают также, что подрывник или его сообщник могли даже не находиться в зоне видимости, а получить доступ к камере подъезда, который есть у многих жителей дома. Пишут, что погибли – генерал-лейтенант РХБЗ и его помощник.