Мощный взрыв сотряс Москву: в российских СМИ назвали его причину

Жители Москвы и области вздрогнули от громкого звука, напоминавшего взрыв. В домах задрожали стекла, а автомобильные сигнализации массово сработали.

Как сообщают российские телеграм-каналы, предварительной причиной громкого звука стал переход истребителя Су-35 на сверхзвуковую скорость в небе над Подмосковьем.

Что известно о взрыве в Москве 7 августа?

Инцидент произошел около 11:15 по местному времени. Сильный взрыв слышали в разных районах Москвы и области, в частности в Красногорске, Зеленограде, Химках, Чертанове, Перове и Мытищах.

Очевидцы сообщали, что грохот был настолько мощным, что в домах задрожало стекло, а во дворах массово завыла сигнализация на автомобилях.

Более того, громкий звук, о котором рассказывали жители Москвы, слышали даже в граничащей с Московской Тульской области.

В комментарии одному из пропагадистских каналов в МЧС России заявили, что ничего не знают о причине громкого грохота. Впрочем, там заверили, что после него в столице нет возгорания.

Также росСМИ подают комментарий авиаэксперта, подтверждающего версию о маневре самолета. По его словам, при переходе самолета на сверхзвук действительно возникает мощный грохот, который многие могут принять за взрыв. При этом слышимость этого звука зависит от высоты полета, погодных условий и конкретного района.

Какой взрыв слышали в Подмосковье: смотрите видео

Напомним, что 1 августа в Москве на террасе ресторана раздался взрыв. Предварительно, в заведении праздновали день рождения командующего ВКС Александра Чайко. Известно о 5 погибших, среди них – по меньшей мере два генерала.