После взрыва на "Новочеркасске" были пожары: повреждены вокзал и порт, эвакуировали 350 человек

Во временно оккупированной Феодосии в порту после взрывов вспыхнул пожар. Командующий Воздушных сил Николай Олещук подтвердил, что за "Москвой" последовал российский большой десантный корабль "Новочеркасск".

Воздушные силы ВСУ уточнили, что ориентировочно в 2:30 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил ВСУ атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в районе Феодосии. В результате атаки вспыхнули пожары, россияне отселяли людей и жаловались.

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Что известно о последствиях атаки в Феодосии

Так называемый "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что по состоянию на 3:16 якобы детонация прекратилась, пожар локализовали. На месте работали профильные службы. Жителей нескольких домов обещали отселить.

Российские телеграм-каналы уже написали, что:

площадь пожара в порту достигала якобы более 1000 метров;

более 350 человек эвакуировали из ближайших к порту домов в Феодосии;

эвакуированных разместили в двух пунктах временного размещения, организованных в местных школах.

Мониторинговая группа телеграм-канала "Крымский ветер" заявила, что в результате подрыва пожары вспыхнули не только в порту Феодосии, но и рядом с ним. В частности, специалисты зафиксировали два очага в порту и три – за его пределами.



Пожары в Феодосии возникли не только в порту, но и за его пределами

Специалисты OSINT определили, что подбитый корабль предварительно находится в точке с этими координатами 45.0282338, 35.3913121. Кроме того, в телеграм-каналах отметили, что в Феодосии временно перекрыли движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской.



В Феодосии кое-где перекрыли движение после взрывов

В помещениях вокруг порта взрывная волна повыбивала окна.

Во всех ближайших к порту домах от взрыва вылетело стекло, а кое-где – и оконные блоки. Причем на 2 – 3 этажах,

– рассказали очевидцы.

Также известно о повреждении железнодорожного вокзала в Феодосии. В частности, там взрывная волна выбила окна и повредила штукатурку. Из-за инцидента пригородные поезда из Феодосии будут отправляться не от конечной станции, а со станции Айвазовская.

Последствия взрывов в Феодосии ночью 26 декабря 2023 года