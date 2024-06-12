Громкий взрыв прогремел в Одессе рано утром. Россияне атаковали город с территории временно оккупированного Крыма.

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Россияне запустили баллистику по Одессе

После отражения масштабной ракетной атаки ночью 12 июня и когда по стране уже шли отбои, в Одесской области примерно в 5 утра снова зазвучала воздушная тревога.

Мониторинговые каналы и власти предупредили жителей региона об угрозе баллистического удара.

Через несколько минут после этого в Одессе прогремел взрыв.

В ПК "Юг" подтвердили, что Россия применила баллистику во время утренней атаки на Одессу.

Враг атаковал Одесскую область с территории временно оккупированного Крыма баллистической ракетой "Искандер-М",

– рассказали в пресс-службе командования.

Россия атаковала Киевскую область