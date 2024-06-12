Громкий взрыв прогремел в Одессе рано утром. Россияне атаковали город с территории временно оккупированного Крыма.
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Россияне запустили баллистику по Одессе
После отражения масштабной ракетной атаки ночью 12 июня и когда по стране уже шли отбои, в Одесской области примерно в 5 утра снова зазвучала воздушная тревога.
Мониторинговые каналы и власти предупредили жителей региона об угрозе баллистического удара.
Через несколько минут после этого в Одессе прогремел взрыв.
В ПК "Юг" подтвердили, что Россия применила баллистику во время утренней атаки на Одессу.
Враг атаковал Одесскую область с территории временно оккупированного Крыма баллистической ракетой "Искандер-М",
– рассказали в пресс-службе командования.
Россия атаковала Киевскую область
- В среду утром, 12 июня, Россия осуществила обстрел Киевской области. Тревога продолжалась примерно 2 часа. Украинская ПВО уничтожила все российской цели.
- Из-за падения обломков произошло возгорание на одном из промышленных объектов. Также поврежден жилой дом, хозяйственное, складское и гаражное помещение.
- В Киевской ОГА отметили, что ликвидировали последствия обстрела более 105 человек и 30 единиц техники от пожарно-спасательных подразделений Киевской области, города Киева и Укрзализныци.
- К счастью жертв от атаки нет, но ранение ноги получил один человек. Врачи оказали ему соответствующую помощь. От госпитализации пострадавший житель отказался.