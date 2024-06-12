Гучний вибух пролунав в Одесі рано-вранці. Росіяни атакували місто з території тимчасово окупованого Криму.
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Росіяни запустили балістику по Одесі
Уночі 12 червня Україна відбивала масштабну ракетну атаку. Коли країною уже йшли відбої, на Одещині приблизно о 5 ранку знову зазвучала повітряна тривога.
Моніторингові канали та влада попередили мешканців регіону про загрозу балістичного удару. За декілька хвилин після цього в Одесі пролунав вибух.
У ПК "Південь" підтвердили, що Росія застосувала балістику під час ранкової атаки на Одесу.
Ворог атакував Одещину з території тимчасово окупованого Криму балістичною ракетою "Іскандер-М",
– розповіли у пресслужбі командування.
Росія атакувала Київщину
- У середу вранці, 12 червня, Росія здійснила обстріл Київщини. Тривога тривала приблизно 2 години. Українська ППО знищила всі російській цілі.
- Через падіння уламків сталося займання на одному з промислових об'єктів. Також пошкоджено житловий будинок, господарське, складське та гаражне приміщення.
- У Київській ОВА зазначили, що ліквідовували наслідки обстрілу понад 105 осіб та 30 одиниць техніки від пожежно-рятувальних підрозділів Київської області, міста Києва та Укрзалізниці.
- На щастя, жертв від атаки немає, але поранення ноги отримав один чоловік. Лікарі надали йому відповідну допомогу. Від госпіталізації постраждалий мешканець відмовився.