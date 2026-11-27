В Ровно раздался звук взрыва, об этом сообщили корреспонденты "Суспильне". До этого поступали предупреждения о движении группы российских беспилотников в направлении области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Что известно о взрыве в Ровно?

В Ровно около 17 часов 27 ноября раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о движении группы ударных БПЛА из Житомирской области на север Ровенской области.

На данный момент информации о последствиях взрыва, разрушениях или пострадавших нет.

Жителям региона следует оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги и не игнорировать предупреждения об угрозе с воздуха.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале "24 Канал".

Напомним, российские войска продолжают проводить атаки украинских городов ударными беспилотниками. Днем 27 ноября в Черновцах прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Около 14:51 воздушную тревогу объявили сначала для Днестровского района, а затем – для Черновицкого и Вижницкого районов. В 15:20 стало известно о БПЛА над областным центром. Глава местной ОГА Руслан Осипенко призвал людей немедленно покинуть общественные места. Уже в 15:22 в Черновцах были слышны взрывы.

Местные телеграм-каналы высказывали предположение, что украинские силы могли сбить беспилотник, однако призывали жителей быть осторожными из-за возможного падения обломков. Также появилась неподтвержденная информация о возможном попадании в город.