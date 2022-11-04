Инцидент произошел около 21:00 на улице Романа Шухевича. На место происшествия вызвали правоохранителей.

Обратите внимание Изнасиловали беременную и пытали людей: в Киевской области разоблачили еще двух оккупантов

Пострадали 4 человека

Один из злоумышленников бросил гранату на детскую площадку, на которой на тот момент были люди. Из-за взрыва пострадали по меньшей мере 4 человека, среди которых малолетний ребенок.

На месте происшествия работают полицейские, следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, бойцы роты полиции особого назначения, патрульные полицейские и спасатели.

Правоохранители обнаружили по меньшей мере 2 человека, которые могут быть причастны к преступлению. Сейчас их допрашивают.

Взрыв гранаты на детской площадке в Ровно / Фото Полиции Ровненской области

В Херсонской области погиб руководитель взрывотехников

В Херсонской области продолжается разминирование временно оккупированных территорий. 27 октября начальник взрывотехнического отдела Главного управления Нацполиции в Херсонской области Александр Козюра погиб во время исполнения своих служебных обязанностей.

Трагедия произошла вблизи поселка Белоусовки, недалеко от Большой Александровки. Мужчина взорвался на вражеской мине во время разминирования.

Александру Козюре было всего 46 лет. У него остались жена и 2 сына, в возрасте 5 и 10 лет.