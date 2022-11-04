Інцидент трапився близько 21:00 на вулиці Романа Шухевича. На місце події викликали правоохоронців.

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Постраждали 4 людей

Один зі зловмисників кинув гранату на дитячий майданчик, на якому, на той момент були люди. Через вибух постраждали щонайменше 4 людей, серед яких малолітня дитина.

На місці події працюють поліцейські, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, бійці роти поліції особливого призначення, патрульні поліцейські та рятувальники.

Правоохоронці виявили щонайменше 2 осіб, які можуть бути причетні до злочину. Зараз їх допитують.

Вибух гранати на дитячому майданчику в Рівному / Фото Поліції Рівненщини

На Херсонщині загинув керівник вибухотехніків

На Херсонщині триває розмінування тимчасово окупованих територій. 27 жовтня начальник вибухотехнічного відділу Головного управління Нацполіції у Херсонській області Олександр Козюра загинув під час виконання своїх службових обов'язків.

Трагедія трапилася поблизу селища Білоусовки, недалеко від Великої Олександрівки. Чоловік підірвався на ворожій міні під час розмінування.

Олександру Козюрі було всього 46 років. У нього залишилися дружина та 2 сини, віком 5 та 10 років.