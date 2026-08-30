Отказались от эвакуации ради соседей: жители села Мила спасали свои дома после взрывов

После мощного взрыва и масштабных пожаров в пригороде столицы часть местных жителей сознательно решила остаться в своих домах. Жители села Мила объединились, чтобы бороться с огнем и защитить имущество соседей.

В ночь на 29 августа в селе Мила Киевской области в результате серии взрывов разразились масштабные пожары, которые угрожали полностью уничтожить жилой сектор. Как сообщает издание NV, некоторые жители категорически отказались от эвакуации, чтобы самостоятельно сдерживать пламя. При этом местные жительницы активно помогали спасателям разыскивать людей, нуждавшихся в срочной эвакуации из опасной зоны.

Взаимопомощь во время пожара

По словам местной жительницы Стефании, проживающей в селе с 2017 года, предложения уехать от спасателей звучали неоднократно. "Нам предлагали эвакуацию несколько раз, но мы понимали, что вдруг возникнет новый пожар – мы должны быть здесь и помогать", – поделилась женщина.

Сельчане организовали дежурства и помогали сдерживать огонь, чтобы он не перекинулся на дома тех соседей, которые покинули населенный пункт. Женщины также подсказывали сотрудникам ГСЧС, в каких именно домах еще могли оставаться люди.

Последствия атаки и последующей детонации в селе Мила: смотрите фото Константина Либерова

Как уже сообщалось на нашем сайте, после вражеского удара и взрыва спасатели ликвидировали последствия чрезвычайного происшествия и восстановили движение по Житомирской трассе.

Кроме того, ранее мы писали о том, как украинский военнослужащий, только что вернувшийся из зоны боевых действий, на собственном автомобиле приехал в пострадавшее село. Он рискнул жизнью, чтобы эвакуировать местную жительницу и ее сына с инвалидностью. Женщина рассказала, что из-за спешки и опасности даже не успела спросить имя военного, который помог им выбраться из опасной зоны.

Следует отметить, что в селе Мила по состоянию на утро 30 августа непрерывно продолжается ликвидация последствий российского удара. Спасатели уже потушили большинство очагов возгорания, однако работы на месте продолжаются. Круглосуточно там работают и пиротехнические подразделения ГСЧС.

Специалисты обследуют территорию, находят и обезвреживают взрывоопасные предметы. Из-за значительного масштаба загрязнения работы будут продолжаться до тех пор, пока территория не будет полностью обезопасена.

По последним данным, в результате удара и последующей детонации погибли 38 человек. Еще 20 человек получили ранения, среди них двое детей. Четверо человек до сих пор числятся пропавшими без вести – их поиски продолжаются.