Об этом говорится в репортаже NV с места событий.
Что известно о спасении?
Неизвестный украинский военный приехал в пострадавшее село на собственной машине прямо из зоны боевых действий. Защитник смог вывезти из опасного места жительницу и ее сына, который имеет инвалидность из-за психического расстройства.
Женщина признается, что даже не успела узнать имя своего спасителя, ведь все происходило чрезвычайно быстро.
"Я ему очень благодарна", – с теплотой вспоминает она неизвестного бойца, который оказался рядом в самый сложный момент.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Репортаж из села Мила: смотрите видео NV
Как сообщалось ранее, вражеский беспилотник попал в складское здание в селе Мила, что привело к взрыву и повреждению жилых домов.
По словам главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко, в результате инцидента погибли как минимум 37 человек, еще 42 получили ранения, среди них четверо детей. Также стало известно о гибели главы Дмитровской общины Тараса Дидича, который одним из первых прибыл на место происшествия.
Последствия взрыва в Киевской области: смотрите фото Константина Либерова
Правоохранители и спецслужбы начали досудебное расследование по статье о служебной халатности. Речь идет о незаконном размещении военных складов среди гражданских объектов.
"Обязательно допустившие это должны понести ответственность за свои решения", - высказался президент Зеленский.
Следует напомнить и о другой трагедии в Киевской области. Ночью 6 июля россияне ударили по Вишневому. В городе вспыхнул масштабный пожар складских помещений, сопровождавшийся дальнейшей детонацией.
Сообщалось, что около пяти улиц, около сотни домов, были полностью разрушены. Известно также о погибших и раненых.