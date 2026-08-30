Об этом говорится в репортаже NV с места событий.

Что известно о спасении?

Неизвестный украинский военный приехал в пострадавшее село на собственной машине прямо из зоны боевых действий. Защитник смог вывезти из опасного места жительницу и ее сына, который имеет инвалидность из-за психического расстройства.

Женщина признается, что даже не успела узнать имя своего спасителя, ведь все происходило чрезвычайно быстро.

"Я ему очень благодарна", – с теплотой вспоминает она неизвестного бойца, который оказался рядом в самый сложный момент.

Репортаж из села Мила: смотрите видео NV

Как сообщалось ранее, вражеский беспилотник попал в складское здание в селе Мила, что привело к взрыву и повреждению жилых домов.

По словам главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко, в результате инцидента погибли как минимум 37 человек, еще 42 получили ранения, среди них четверо детей. Также стало известно о гибели главы Дмитровской общины Тараса Дидича, который одним из первых прибыл на место происшествия.

Последствия взрыва в Киевской области: смотрите фото Константина Либерова

Правоохранители и спецслужбы начали досудебное расследование по статье о служебной халатности. Речь идет о незаконном размещении военных складов среди гражданских объектов.

"Обязательно допустившие это должны понести ответственность за свои решения", - высказался президент Зеленский.

Следует напомнить и о другой трагедии в Киевской области. Ночью 6 июля россияне ударили по Вишневому. В городе вспыхнул масштабный пожар складских помещений, сопровождавшийся дальнейшей детонацией.

Сообщалось, что около пяти улиц, около сотни домов, были полностью разрушены. Известно также о погибших и раненых.