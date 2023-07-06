Граната под Радой: почему дело Игоря Гуменюка затянулось на 8 лет

В прокуратуре объяснили, почему дело Игоря Гуменюка, совершившего взрыв в Шевченковском райсуде Киева, затянулось фактически на 8 лет. Это время мужчина провел в СИЗО.

Надежда Максимец – представитель Киевской городской прокуратуры – заверила, что прокуратура приложила все усилия, чтобы обеспечить скоростное и всестороннее рассмотрение дела. Речь идет о том, что в 2015 году Игорь Гуменюк будто бы бросил гранату под Верховной Радой. Тогда погибли нацгвардейцы. Кроме того, пострадали более 142 человек.

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Что говорят в прокуратуре

В прокуратуре заявили, что дело имеет более 100 томов. Свидетели – около 100 человек. Подозреваемыми по делу о гранате под Радой были Игорь Гуменюк и Сергей Крайняков. Подготовительное заседание прошло 25 октября 2016 года. Тогда суд принял решение о том, что судебное разбирательство должно осуществлять суд присяжных. Столичная прокуратура была привлечена к делу зимой 2021 года.

Максимец пояснила, что с зимы 2022 года до лета 2023 года назначали более 30 заседаний. В то же время треть пришлось отложить по ходатайству стороны защиты.

Кроме того, сторона защиты постоянно подавала ходатайство об отводе председательствующего судьи и в целом состава суда. Также были и другие причины снятия судебных заседаний.

Перед началом полномасштабного вторжения суд завершил исследование письменных доказательств. На этом этапе должны были перейти к допросу свидетелей. В то же время после 24 февраля процесс остановился. Судебные заседания не проходили до июня 2022 года. Осенью того же года был утвержден новый состав суда присяжных. Тогда судебное разбирательство началось снова.

Избрание обвиняемому Гуменюку исключительной меры пресечения в виде содержания под стражей обусловлено тяжестью инкриминируемых ему преступлений и рисками, что он будет скрывать от следствия или совершит новые преступления,

– говорится в сообщении.

В МВД заявили о гибели Гуменюка

После того, как в Шевченковском райсуде Киева прогремел взрыв, правоохранители начали спецоперацию. Ее целью было задержать Гуменюка. На контакт он не шел. Впоследствии в МВД сообщили, что мужчина погиб на месте взрыва. По предварительным данным, он себя подорвал.