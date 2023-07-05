Закрылся в туалете и бросил взрывчатку, – Клименко рассказал подробности взрывов в суде Киева

Глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности взрывов в Шевченковском райсуде Киева. Также он подтвердил, что, по предварительной информации, виновник – Игорь Гуменюк.

5 июля Игорь Гуменюк совершил несколько взрывов в Шевченковском райсуде после заседания. Об этом Игорь Клименко рассказал во время брифинга. 24 Канал.

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Подробности взрыва в Шевченковском райсуде

Министр внутренних дел рассказал, что Гуменюк, подозреваемый в совершении тяжкого преступления под Верховной радой, 5 июля привезли на заседание суда по этому делу. Он длился 2 часа, после чего Гуменюк закрылся в туалете и бросил первое взрывное устройство.

Господин Гуменюк сначала закрылся в туалете, приоткрыл дверь и выбросил по караулу взрывное устройство,

– сказал Клименко.

Министр уточнил, что таких взрывов было 2.

Злоумышленник пытался покинуть зал суда

По словам Клименко, злоумышленник пытался покинуть зал суда. Военнослужащие конвоя его остановили выстрелом в воздух, после чего тот забаррикадировался в отдельном помещении. Мужчина не шел на переговоры, поэтому КОРД пытались его деблокировать.

После того, как была деблокирована дверь, он бросил еще один взрывоопасный предмет. Жизнь правоохранителей спасли находившиеся перед ними щиты. У них ранены нижние конечности, но их жизням ничего не угрожает.

Сам злоумышленник, предварительно Гуменюк, погиб от взрывного устройства. На месте работают пиротехники.