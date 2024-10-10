В Софиевской Борщаговке на Киевщине произошел взрыв: что говорит ГСЧС и полиция
Источник:ГСЧС
Днем 10 октября в одной из квартир ЖК "Счастливый" в Софиевской Борщаговке произошел взрыв с последующим возгоранием. Местные телеграм-каналы отмечали, что сдетонировала плита.
В ГСЧС сообщили, что оперативно ликвидировали последствия. На месте работают правоохранители для установления причин взрыва.
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Взрыв в многоквартирном доме
Так, спасатели указывают, что сообщение о взрыве в многоэтажке в селе Софиевская Борщаговка поступило в 12:23.
Прибыв, спасатели установили, что произошел взрыв (предварительно газовоздушной смеси) в квартире на 8-м этаже 10-этажного жилого дома,
– пишут там.
Уже в 12:36 пожар был ликвидирован. Погибших или пострадавших в результате инцидента нет. Однако в результате пожара жилое помещение выгорело полностью. Причины взрыва устанавливаются.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители Бучанского управления полиции и другие профильные службы.
Последствия взрыва в многоэтажке: смотрите фото
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