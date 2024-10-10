Об этом сообщила полиция Перемышля. Авария произошла сегодня, 10 октября, около 4 часов утра.
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Двое украинцев погибли
Известно, что двух людей, которые стали участниками ДТП, госпитализировали. К сожалению, жизни еще двух – 45-летней женщины и 60-летнего мужчины – спасти не удалось.
"Полиция выясняет обстоятельства трагической аварии, которая произошла утром в Медыке, на государственной дороге, 28. В результате происшествия погибли два человека – женщина и мужчина, которые ехали в автобусе Fiat", – говорится в сообщении.
ДТП возле пункта пропуска "Медыка" / Фото PAP
Причины ДТП
На месте работают полицейские под руководством прокурора.
По предварительным данным, водитель автобуса Fiat врезался в заднюю часть полуприцепа, который стоял на дороге. В "Фиате" ехало 7 человек, все – граждане Украины.
Обстоятельства аварии устанавливают / Фото PAP
К слову, недавно в Польше в ДТП попал автобус, который перевозил юношескую футбольную команду. В результате аварии погибли два человека, в частности, тренер. Еще по меньшей мере 18 человек – получили ранения.