В Сумах раздался взрыв: враг атакует город КАБами

Россия атаковала Сумы управляемыми авиационными бомбами. В городе и области опасно.

Воздушную тревогу в Сумской области и в областном центре объявили ориентировочно в 8:22 29 октября. Впоследствии Суспильне сообщило о взрывах.

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Что известно о взрывах в Сумах

В Сумах был слышен взрыв,

– написало Общественное в 9:35 29 октября.

Перед этим, ориентировочно в 9:27 29 октября, Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиационных бомб в направлении Сум.