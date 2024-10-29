В Сумах раздался взрыв: враг атакует город КАБами
29 октября 2024, 09:40Читати новину українською
Россия атаковала Сумы управляемыми авиационными бомбами. В городе и области опасно.
Воздушную тревогу в Сумской области и в областном центре объявили ориентировочно в 8:22 29 октября. Впоследствии Суспильне сообщило о взрывах.
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Что известно о взрывах в Сумах
В Сумах был слышен взрыв,
– написало Общественное в 9:35 29 октября.
Перед этим, ориентировочно в 9:27 29 октября, Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиационных бомб в направлении Сум.