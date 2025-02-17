После взрыва в ТЦК и СП в Каменце-Подольском в Хмельницкой области усилили меры безопасности

Во всех ТЦК и СП Хмельницкой области введены усиленные меры безопасности. Такие меры приняли после взрыва на территории ТЦК в Каменце-Подольском, который произошел 5 февраля.

Усиленные меры прежде всего касаются проверки посетителей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Хмельницкий.

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Как усиливают безопасность в ТЦК в Хмельницкой области

Усиленный контроль включает тщательную проверку документов посетителей и осмотр личных вещей – портфелей, сумок, рюкзаков и тому подобное.

Также усилили контроль над транспортными средствами: все автомобили, заезжающие на территорию ТЦК и СП, проходят проверку на предмет наличия опасных предметов.

Ранее СБУ и Нацполиция задержали агентурную группу россиян, которые взорвали курьера со взрывчаткой возле ТЦК в Каменце-Подольском по заказу российских спецслужб. 2 мужчин использовали курьера из сервиса доставки, чтобы привезти взрывчатку к цели, которую определили спецслужбы России. Тогда в результате взрыва у здания ТЦК в Каменце-Подольском курьер погиб на месте, а 8 человек получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, 5 февраля возле здания ТЦК в Каменце-Подольском произошел взрыв, в результате которого погиб гражданский и ранены четыре человека.