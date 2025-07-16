В Запорожской области защитники успешно ударили по вражеским операторам БпЛА

В Запорожской области бойцы ГУР уничтожили российских операторов БпЛА. Меткий удар поднял в воздух вражеский УАЗ 452.

О новой успешной операции пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.

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Как Силам обороны удалось уничтожить российских оккупантов в Токмаке?

Рано утром 16 июля во временно оккупированном Токмаке прогремел взрыв. На окраине города взорвали российских военных, которые управляли БпЛА "Скат 350М". Двое оккупантов ехали на "буханке", в которую и попали снаряды бойцов ГУР. Выяснилось, что им удалось обезвредить членов экипажа аэроразведки.

Как отметили военные, вражеский беспилотник "Скат 350М" российские захватчики использовали на передовой. С его помощью враг мог выявлять позиции Сил обороны Украины в Запорожской области и корректировать таким образом свой артиллерийский огонь.

ГУР МО Украины напоминает – за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие,

– говорится в сообщении.

Напомним, недавно киберспециалисты ГУР получили доступ к серверам компании "Гаскар Интеграция", которая специализируется на производстве БпЛА для российской армии. Они уничтожили более 47 терабайт информации и заблокировали двери и интернет на предприятии. Также удалось найти полную техническую документацию по производству дронов у врага, которую передали соответствующим специалистам Сил обороны Украины.