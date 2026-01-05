Подрыв внедорожника: правоохранители задержали девушку, которая подорвала авто военного в Киеве
- Правоохранители задержали 24-летнюю девушку, взорвавшую внедорожник военнослужащего в Киеве 4 января.
- Ей грозит до десяти лет лишения свободы за террористический акт, она также подозревается в поджоге автомобиля в декабре прошлого года.
Правоохранители задержали 24-летнюю девушку, которая 4 января подорвала внедорожник военнослужащего в Киеве. Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева и Службу безопасности Украины.
Что известно о злоумышленнице?
По словам правоохранителей, 4 января около 10:30 часов, в Оболонское управление полиции поступило сообщение о взрыве автомобиля Land Rover.
Вблизи эпицентра взрыва полиция обнаружила мобильный телефон, который использовался для онлайн-трансляции момента преступления заказчику.
По результатам розыскных мероприятий сотрудники Оболонского управления полиции совместно с работниками СБУ за несколько часов идентифицировали и задержали причастную к совершению теракта 24-летнюю жительницу столицы,
– сообщили правоохранители.
По данным полиции, женщина искала "подработку" в социальных сетях, где на нее осенью прошлого года "вышел" представитель российских спецслужб. За выполнение теракта он пообещал ей вознаграждение в размере 1500 долларов, однако денег она так и не получила.
Правоохранители задержали подозреваемую / Фото: Нацполиция
Известно, что девушка по инструкциям куратора самостоятельно изготовила взрывное устройство в домашних условиях. Она заложила взрывчатку под автомобиль и установила скрытую камеру для наблюдения в режиме реального времени. Когда военнослужащий подошел к автомобилю, произошел взрыв, а оба получили телесные повреждения.
Злоумышленнице уже сообщили о подозрении по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт. Сейчас ей грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Кроме того, задержанную подозревают в поджоге автомобиля военного, который она совершила в декабре прошлого года.
Криминальные новости Украины: коротко
В Киеве пенсионерка отдала более 1 миллиона 400 тысяч гривен мошенникам, представившимся работниками СБУ. Они убедили ее, что должны "проверить деньги" на причастность к стране-агрессору.
В Подольском районе Киева мужчина прямо посреди улицы ограбил ветерана ВСУ на протезе. Он вырвал из рук потерпевшего телефон и скрылся. Личность вора быстро установили: им оказался 42-летний местный житель.
Вечером 3 декабря в Одессе во время бытового конфликта мужчина взорвал гранату. В результате взрыва супруги получили ранения, их доставили в больницу.