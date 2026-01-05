Укр Рус
Подрыв внедорожника: правоохранители задержали девушку, которая подорвала авто военного в Киеве
5 января, 16:08
Подрыв внедорожника: правоохранители задержали девушку, которая подорвала авто военного в Киеве

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Правоохранители задержали 24-летнюю девушку, взорвавшую внедорожник военнослужащего в Киеве 4 января.
  • Ей грозит до десяти лет лишения свободы за террористический акт, она также подозревается в поджоге автомобиля в декабре прошлого года.

Правоохранители задержали 24-летнюю девушку, которая 4 января подорвала внедорожник военнослужащего в Киеве. Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева и Службу безопасности Украины.

Что известно о злоумышленнице?

По словам правоохранителей, 4 января около 10:30 часов, в Оболонское управление полиции поступило сообщение о взрыве автомобиля Land Rover.

Вблизи эпицентра взрыва полиция обнаружила мобильный телефон, который использовался для онлайн-трансляции момента преступления заказчику.

По результатам розыскных мероприятий сотрудники Оболонского управления полиции совместно с работниками СБУ за несколько часов идентифицировали и задержали причастную к совершению теракта 24-летнюю жительницу столицы,
– сообщили правоохранители. 

По данным полиции, женщина искала "подработку" в социальных сетях, где на нее осенью прошлого года "вышел" представитель российских спецслужб. За выполнение теракта он пообещал ей вознаграждение в размере 1500 долларов, однако денег она так и не получила. 

Правоохранители задержали подозреваемую / Фото: Нацполиция

Известно, что девушка по инструкциям куратора самостоятельно изготовила взрывное устройство в домашних условиях. Она заложила взрывчатку под автомобиль и установила скрытую камеру для наблюдения в режиме реального времени. Когда военнослужащий подошел к автомобилю, произошел взрыв, а оба получили телесные повреждения. 

Злоумышленнице уже сообщили о подозрении по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт. Сейчас ей грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. 

Кроме того, задержанную подозревают в поджоге автомобиля военного, который она совершила в декабре прошлого года.

