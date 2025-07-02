Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Читайте также Дым повсюду, горят дома: все о мощном взрыве на трассе возле Житомира

Какие последствия взрыва под Житомиром

По данным Житомирского горсовета, взрыв произошел не на самой АЗС, как сообщалось ранее. Его зафиксировали на другом рядом расположенном объекте – вблизи трассы в направлении Киева, за кольцевой дорогой, возле населенного пункта Березина.

На видео, которое опубликовали в сети, можно увидеть, что автозаправочная станция получила значительные повреждения, однако эпицентр взрыва действительно был в другом месте.

Как сейчас выглядит АЗС, возле которой произошел взрыв: смотрите видео

Сейчас на месте взрыва работают все профильные службы, развернут оперативный штаб, а пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Водителей призывают воздержаться от движения по трассе М-06 до конца суток в связи с проведением следственных действий и ликвидацией последствий.

К слову, момент взрыва вблизи Житомира попал на видео. На кадрах, которые распространяют местные телеграм-каналы, можно увидеть столб дыма, поднимающийся в небо.