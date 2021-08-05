Взрыв на заводе "Газпрома": добыча газа в Западной Сибири под угрозой остановки

5 августа 2021 , 22:33
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Источник:

24 канал

В Западной Сибири прогремел мощный взрыв на заводе "Газпрома". Из-за инцидента частично пришлось остановить добычу газа в регионе. Также снизились прокачка "голубого топлива" в Европу.

Говорится о поставках по трубопроводу "Ямал – Европа". Об этом информируют российские "Известия" и Lenta.

Между тем "Газпром" вновь не забронировал дополнительные мощности Украины для транзита газа

После взрыва на предприятии начался пожар

Взрыв произошел на заводе по подготовке газового конденсата к транспорту в Новом Уренгое, что в Ямало-Ненецком автономном округе. Предприятие находится под управлением "Газпрома".

Сила взрыва была настолько мощная, что его почувствовали люди, проживающие в 20 километрах от предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас могут остановить весь газоперерабатывающий комплекс региона.

Обратите внимание! Как сообщают СМИ, в Ямало-Ненецком автономном округе добывают около 80% российского газа.

Снизился и уровень прокачки газа

Взрывной инцидент уже сказался на уровне прокачки газа в Европу. Он снизился с 2,2 миллиона кубов в час до 1 миллиона.

Прокуратура уже возбудила дело по факту невыполнения требований безопасности при эксплуатации опасных объектов.

Смотрите видео пожара:

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Что производят на заводе?

Сырьем является газовый конденсат, который поставляет Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение. Поскольку завод остановился, теперь нужно сжигать неиспользованный конденсат.
Автор: Ірина Пундор