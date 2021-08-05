Мовиться про постачання трубопроводом "Ямал – Європа". Про це інформують російські "Известия" та Lenta.

Тим часом "Газпром" знову не забронював додаткові потужності України для транзиту газу

Після вибуху на підприємстві почалась пожежа

Вибух стався на заводі з підготовки газового конденсату до транспорту в Новому Уренгої, що у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Підприємство перебуває під управлінням "Газпрому".

Сила вибуху була настільки потужна, що його відчули люди, що проживають за 20 кілометрів від підприємства. За попередньою інформацією, постраждалих нема. Наразі можуть зупинити весь газопереробний комплекс регіону.

Зверніть увагу! Як повідомляють ЗМІ, у Ямало-Ненецькому автономному окрузі видобувають близько 80% російського газу.

Знизився і рівень прокачування газу

Вибуховий інцидент вже позначився на рівні прокачування газу в Європу. Він знизився з 2,2 мільйона кубів за годину до 1 мільйона.

Прокуратура вже порушила справу за фактом невиконання вимог безпеки при експлуатації небезпечних об'єктів.

Дивіться відео пожежі:

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