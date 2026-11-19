Суд приговорил к 15 годам лишения свободы двух агентов российских спецслужб, которые в декабре 2023 года взорвали железнодорожные пути в Хмельницкой области. Злоумышленники дистанционно взорвали взрывчатку непосредственно перед приближением локомотива.

По сообщению Службы безопасности Украины, для подрыва поезда диверсанты собственноручно изготовили самодельное взрывное устройство из тротила и пластида.

Каковы подробности?

Момент детонации злоумышленники снимали на камеру смартфона, чтобы отправить видеоотчет российским кураторам.

После совершения теракта исполнители пытались замести следы и во время побега несколько раз меняли транспортные средства.

Несмотря на конспирацию, сотрудники спецслужб и полицейские задержали фигурантов по горячим следам через несколько часов после инцидента.

Кто выполнял заказ российской спецслужбы

Расследование установило, что вражеское задание выполнял мобилизованный житель Хмельницкой области, самовольно покинувший воинскую часть, и его знакомый, страдающий наркозависимостью.

Оба фигуранта вышли на связь с представителями российских спецслужб во время поиска быстрого заработка в телеграм-каналах.

В ходе обысков правоохранители изъяли в жилищах осужденных компоненты для изготовления самодельного взрывчатого вещества и телефоны с доказательствами связи с кураторами.

Суд признал обоих виновными по статьям о государственной измене, диверсии, дезертирстве и незаконном изготовлении и обращении с оружием.

Подобные теракты по указанию врага

Как уже сообщалось на нашем сайте, российские спецслужбы систематически вербуют граждан через интернет для организации диверсий на объектах инфраструктуры.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ передала в суд дело агентки России, которая по схожему дистанционному сценарию организовала теракт во Львове.