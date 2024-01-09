Взрывчатка была на вагонах: появились подробности "хлопка" на российской железной дороге

На железнодорожной станции Сан-Донато, расположенной в российском Нижнем Тагиле, произошел взрыв. Впоследствии обнаружили взрывные устройства, прикрепленные к цистернам "Газпромтранса".

В понедельник, 8 января, прогремел этот "хлопок" на железнодорожных путях у нефтебазы в Свердловской области. Впоследствии было обнаружено несколько взрывных устройств. По данным местных СМИ, взрывчатка была прикреплена к цистернам принадлежащего компании "Газпромтранс" поезда, – информирует 24 Канал.

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Новые детали взрыва в Нижнем Тагиле

На фотографиях с места происшествия можно увидеть цистерны с взрывными устройствами. Одна из них имеет надпись "ООО "Газпромтранс". Это компания с огромным уставным капиталом в 14 миллиардов рублей".

На одной из попавших на фото цистерн указано: "ООО "Газпромтранс", приписан ст. Аксарайская-2",

– сообщает один из местных информационных ресурсов.

Официальных комментариев по этому поводу Кремль, конечно, не давал. В то же время этот инцидент вызвал широкий резонанс, ведь взрыв произошел неподалеку от объектов "Газпром нефть" – фактически в нескольких сотнях метров.



Фото взрывных устройств, закрепленных на цистернах поезда / Взято с росСМИ

Контекст: что нужно знать

"Газпромтранс" – дочерняя компания ПАО "Газпром", занимается транспортировкой газа. Станция Сан-Донато находится в Свердловской области, является частью Приволжской Северной дороги.

Пропагандисты уверяли, что спасательные службы проверяют информацию о подрыве взрывного устройства под одной из цистерн на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле.

В то же время оккупанты поспешили заверить, что в результате "хлопка" в Нижнем Тагиле якобы никто не пострадал.

Интересно, город Нижний Тагил расположен в почти 2 170 километрах от крайней восточной точки нашего государства. Некоторые телеграм-каналы пишут о "диверсии" в глубоком тылу России.

Где расположен город Нижний Тагил в России: смотрите на карте от Google maps