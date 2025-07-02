Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Житомироблэнерго".

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Часть Житомирщины осталась без света

Из-за взрыва, который произошел 2 июля около 18:00 вблизи села Березина Глыбочицкой громады на Житомирщине, было повреждено 3 линии электропередачи 10 кВ.

Отключено 50 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ,

– говорится в сообщении.

В результате инцидента без электроэнергии остались 735 домов.

Сейчас над ликвидацией последствий работают 9 оперативно-выездных бригад, которые, по словам энергетиков, укомплектованы всем необходимым.

Прилагаем максимум усилий, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение!

– отметили в "Житомироблэнерго".

Напомним, взрыв произошел в населенном пункте Березина вблизи Житомира, на международной трассе М-06. По состоянию на 20:16 было известно о 2 погибших и 15 пострадавших. Также повреждения получили частные домовладения.

До выяснения всех обстоятельств взрыва жителям советуют закрыть окна, минимизировать пребывание на улице, пить больше воды и включить на максимум очиститель воздуха.