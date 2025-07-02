Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АТ "Житомиробленерго".

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Частина Житомирщини залишилася без світла

Через вибух, який стався 2 липня близько 18:00 поблизу села Березина Глибочицької громади на Житомирщині, було пошкоджено 3 лінії електропередачі 10 кВ.

Відключено 50 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ,

– йдеться в повідомленні.

Внаслідок інциденту без електроенергії залишилися 735 помешкань.

Наразі над ліквідацією наслідків працюють 9 оперативно-виїзних бригад, які, за словами енергетиків, укомплектовані всім необхідним.

Докладаємо максимум зусиль, аби якомога швидше відновити електропостачання!

– наголосили в "Житомиробленерго".

Нагадаємо, вибух стався в населеному пункті Березина поблизу Житомира, на міжнародній трасі М-06. Станом на 20:16 було відомо про 2 загиблих та 15 постраждалих. Також пошкоджень зазнали приватні домоволодіння.

До з'ясування всіх обставин вибуху мешканцям радять зачинити вікна, мінімізувати перебування на вулиці, пити більше води та увімкнути на максимум очищувач повітря.