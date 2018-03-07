Взрыв авто в Киеве: в СБУ рассказали подробности

Взрыв возле станции метро "Лесная" в Киеве был терактом. Пока известно то, что гранату в машину бросил полицейский. По предварительной информации, сейчас он работает в полиции Киевской области. По неофициальным данным, это – Владимир Иващенко.

Около полуночи на Броварском проспекте, неподалеку от метро "Лесная" в Киеве взорвался автомобиль. В это время на остановке были пассажиры маршрутных такси и водители. Последние услышали два хлопка и видели взрыв. Белое авто отбросило в сторону.

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Авто подорвали гранатой, ранен однин человек. В Киеве объявили план "Сирена". Позже стало известно – подорванное авто – результат спецоперации СБУ.

Сотрудники Службы безопасности обнаружили торговца оружием – полицейского – и проводили спецоперацию по его поимке на горячем. Собственно, когда он понял, что это сотрудники Службы Безопасности и они планируют его арестовать, он бросил в них гранату и убежал. Он – сержант батальона полиции особого назначения, в свое время работал в "Беркуте",

– сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В СБУ уже заявили – взрыв был терактом. В соцсетях активисты публикуют фотографию и фамилию вероятного подозреваемого. Правда, в киевской областной полиции подтвердили, что такой человек действительно является действующим полицейским, но что именно он был на месте преступления, не уточнили.