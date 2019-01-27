Взрыв дома в Гааге: пострадали по меньшей мере 9 человек
В результате взрыва дома в нидерландской Гааге пострадали по меньшей мере 9 человек. Однако, под завалами до сих пор находятся люди.
Спасатели уже достали из-под обломков 3 человек, по меньшей мере еще один человек остается под завалами, сообщает CNN.
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Семерых пострадавших доставили в больницы, еще двое отказались от госпитализации.
Пожарные заявили, что окружающие дома были признаны "нестабильными", поэтому их жителей эвакуировали, поскольку здание может обвалиться полностью.
Причины взрыва выясняют нидерландские полицейские.
Взрыв в Гааге прогремел на улице Яна ван дер Хайденстраата 27 января. Аварийные службы подозревают, что вероятной причиной разрушений нескольких домов мог стать взрыв газа.