Вибух будинку в Гаазі: постраждало щонайменше 9 осіб

У результаті вибуху будинку в нідерландській Гаазі постраждали щонайменше 9 осіб. Проте, під завалами досі перебувають люди.

Рятувальники вже витягли з-під уламків 3 людей, щонайменше ще одна людина залишається під завалами, повідомляє CNN.

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Семеро постраждалих доправили до лікарень, ще двоє відмовилися від госпіталізації.

Пожежники заявили, що навколишні будинки були визнані "нестабільними", тому їхніх жителів евакуювали, оскільки будівля може обвалитись повністю.

Причини вибуху наразі з'ясовують нідерландські поліцейські.

Вибух у Гаазі прогримів на вулиці Яна ван дер Хайденстраата 27 січня. Аварійні служби підозрюють, що ймовірною причиною руйнувань кількох будинків міг стати вибух газу.