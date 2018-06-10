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Взрыв гранаты в Сумах: количество пострадавших возросло, полиция открыла дело: фото 18+

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Фото с места взрыва гранаты в Сумах
Фото с места взрыва гранаты в Сумах / Пресс-служба Нацполиции

Количество пострадавших в результате взрыва гранаты в сумском ночном клубе "Луна" выросла с 7 до 8 человек. Погибших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает "Данкор".

Ранее 24 канал сообщил, что 10 июня утром в Сумах неизвестный в балаклаве забежал в развлекательное заведение "Луна" и взорвал там гранату Ф1, бросив ее под ноги посетителям. В результате сначала сообщалось о 7 пострадавших, которых госпитализировали в областную больницу.

"Сейчас госпитализированы 8 человек, 2 из которых в тяжелом состоянии. Пострадавшим от 18 до 34 лет", – уточнило издание.

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В результате взрыва пострадали 7 посетителей заведения в возрасте от 20 до 34 лет, из них одна девушка. Двое пострадавших госпитализированы в Сумскую городскую больницу №5, остальные – в областной клинической больнице. Их состояние характеризуется как средней тяжести. Тяжелых осколочных ранений нет,
– рассказал в комментарии изданию "Укринформ" начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко.

Он отметил, что с пострадавшими в результате взрыва гранаты в двух операционных работают сосудистые хирурги.

"Мне через каждые полчаса докладывают о состоянии госпитализированных, и пока оснований говорить о том, что жизнь кого-то из них находится под угрозой, нет", – добавил Бутенко.

Он также уточнил, что кроме 7 госпитализированных человек, за медицинской помощью обратился также охранник заведения, где случился инцидент, и еще один посетитель, который изъявил желание лечиться амбулаторно.

Вибух Суми нічний клуб граната

Фото с места взрыва гранаты в Сумах

В полиции Сумщины сообщили, что расследуют взрыв гранаты в ночном клубе по 4 уголовным статьям.

"Следственным отделом Сумского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований в отношении покушения на убийство, сопротивления работнику полиции, относительно незаконного хранения и использования оружия и боеприпасов, а также относительно хулиганских действий, совершенных с применением предмета для нанесения телесных повреждений", – рассказал начальник Сумского отделения полиции Павел Карабута.

Он также рассказал, что дополнительные составы преступления будут установлены во время осмотра места происшествия.

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Последствия взрыва гранаты в Сумах

Суми вибух граната нічний клуб кримінал
Задержан подозреваемый в подрыве гранаты в Сумах
 

Теги: Новости Украины Полиция Расследования Криминальные новости Сумы Взрыв
Источник: 24 Канал
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