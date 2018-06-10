Вибух гранати в Сумах: кількість постраждалих зросла, поліція відкрила справу: фото 18+

Кількість постраждалих внаслідок вибуху гранати в сумському нічному клубі "Луна" зросла з 7 до 8 осіб. Загиблих внаслідок інциденту немає.

Про це повідомляє "Данкор".

Раніше 24 канал повідомив, що 10 червня вранці у Сумах невідомий у балаклаві забіг до розважального закладу "Луна" і підірвав там гранату Ф1, кинувши її під ноги вдвідувачам. У результаті повідомлялося спершу про 7 постраждалих людей, яких госпіталізували до обласної лікарні.

"Зараз госпіталізовано 8 осіб, 2 з яких у важкому стані. Постраждалим від 18 до 34 років", – уточнило видання.

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У результаті вибуху постраждали 7 відвідувачів закладу віком від 20 до 34 років, з них одна дівчина. Двоє потерпілих госпіталізовані до Сумської міської лікарні №5, решта – до обласної клінічної лікарні. Їхній стан характеризується як середньої тяжкості. Важких осколкових поранень немає,

– розповів у коментарі виданню "Укрінформ" начальник управління охорони здоров’я Сумської ОДА Сергій Бутенко.

Він зазначив, що з постраждалими внаслідок вибуху гранати у двох операційних працюють судинні хірурги.

"Мені через кожні півгодини доповідають про стан госпіталізованих, і наразі підстав говорити про те, що життя когось із них перебуває під загрозою, немає", – додав Бутенко.

Він також уточнив, що крім 7 госпіталізованих людей, по медичну допомогу звернувся також охоронець закладу, де трапився інцижент, та ще один відвідувач, який виявив бажання лікуватися амбулаторно.



Фото з місця вибуху гранати в Сумах

У поліції Сумщини сповістили, що розслідують вибух гранати у нічному клубі за 4 кримінальними статтями.

"Слідчим відділом Сумського відділу поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо замаху на вбивство, опору працівнику поліції, щодо незаконного зберігання та використання зброї та боєприпасів, а також щодо хуліганських дій, які вчинені з застосуванням предмета для завдання тілесних ушкоджень", – розповів начальник Сумського відділення поліції Павло Карабута.

Він також розповів, що додаткові склади злочину будуть встановлені під час огляду місця події.



Наслідки вибуху гранати в Сумах