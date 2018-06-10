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Вибух гранати в Сумах: кількість постраждалих зросла, поліція відкрила справу: фото 18+

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Фото з місця вибуху гранати в Сумах
Фото з місця вибуху гранати в Сумах / Прес-служба Нацполіції

Кількість постраждалих внаслідок вибуху гранати в сумському нічному клубі "Луна" зросла з 7 до 8 осіб. Загиблих внаслідок інциденту немає.

Про це повідомляє "Данкор".

Раніше 24 канал повідомив, що 10 червня вранці у Сумах невідомий у балаклаві забіг до розважального закладу "Луна" і підірвав там гранату Ф1, кинувши її під ноги вдвідувачам. У результаті повідомлялося спершу про 7 постраждалих людей, яких госпіталізували до обласної лікарні.

"Зараз госпіталізовано 8 осіб, 2 з яких у важкому стані. Постраждалим від 18 до 34 років", – уточнило видання.

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У результаті вибуху постраждали 7 відвідувачів закладу віком від 20 до 34 років, з них одна дівчина. Двоє потерпілих госпіталізовані до Сумської міської лікарні №5, решта – до обласної клінічної лікарні. Їхній стан характеризується як середньої тяжкості. Важких осколкових поранень немає,
– розповів у коментарі виданню "Укрінформ" начальник управління охорони здоров’я Сумської ОДА Сергій Бутенко.

Він зазначив, що з постраждалими внаслідок вибуху гранати у двох операційних працюють судинні хірурги.

"Мені через кожні півгодини доповідають про стан госпіталізованих, і наразі підстав говорити про те, що життя когось із них перебуває під загрозою, немає", – додав Бутенко.

Він також уточнив, що крім 7 госпіталізованих людей, по медичну допомогу звернувся також охоронець закладу, де трапився інцижент, та ще один відвідувач, який виявив бажання лікуватися амбулаторно.

Вибух Суми нічний клуб граната
Фото з місця вибуху гранати в Сумах

У поліції Сумщини сповістили, що розслідують вибух гранати у нічному клубі за 4 кримінальними статтями.

"Слідчим відділом Сумського відділу поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо замаху на вбивство, опору працівнику поліції, щодо незаконного зберігання та використання зброї та боєприпасів, а також щодо хуліганських дій, які вчинені з застосуванням предмета для завдання тілесних ушкоджень", – розповів начальник Сумського відділення поліції Павло Карабута.

Він також розповів, що додаткові склади злочину будуть встановлені під час огляду місця події.

Суми вибух граната нічний клуб кримінал розслідування
Наслідки вибуху гранати в Сумах

Суми вибух граната нічний клуб кримінал
Затриманий підозрюваний у підриві гранати в Сумах
 

Теги: Новини України Вибух Суми Кримінальні новини Поліція Розслідування
Джерело: 24 Канал
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