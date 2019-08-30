Взрыв под Архангельском: два человека умерли от радиации

В Архангельске сообщили, что двое пострадавших в результате взрыва умерли от радиационного облучения при перевозке их в Москву.

По словам врача Архангельской областной больницы, трое мужчин с серьезными травмами попали в больницу голыми и обернутыми в фольгу. Их одежду упаковали в полиэтиленовые пакеты, сообщает Der Spiegel.

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При этом, персонал медучреждения не знал, что пациенты получили радиационное заражение. Впоследствии в операционной зафикисировали показатель бета-излучения в 25 тысяч микрорентген в час. А ванна, в которой помыли пострадавших, была настолько заражена радиацией, что пришлось ее утилизировать.

Врач добавил, что мужчин прооперировали, а затем перевели в клинику в Москве. Однако по дороге в аэропорт Архангельска двое из трех человек умерли.

Что произошло во Архангельском?

8 августа на морской платформе в акватории Белого моря вблизи села Ненокс в Архангельской области прогремел взрыв. Погибли 5 человек, еще около 15 получили тяжелые травмы. Часть госпитализировали с диагнозом радиационное облучение.

Только в ночь на 9 августа "Росатом" официально подтвердил проведение ядерных испытаний на полигоне, сообщив о гибели сотрудников Российского федерального ядерного центра.

После взрыва в соседнем от базы Северодвинске уровень радиации превышал обычные показатели в 4-16 раз.

Подробнее о том, было ли под Архангельском испытание ракеты и стоит ли насторожиться Украины – в материале 24 канала.