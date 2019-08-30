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      Взрыв под Архангельском: два человека умерли от радиации

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      Взрыв под Архангельском
      Взрыв под Архангельском / Фото из открытых источников

      В Архангельске сообщили, что двое пострадавших в результате взрыва умерли от радиационного облучения при перевозке их в Москву.

      По словам врача Архангельской областной больницы, трое мужчин с серьезными травмами попали в больницу голыми и обернутыми в фольгу. Их одежду упаковали в полиэтиленовые пакеты, сообщает Der Spiegel.

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      При этом, персонал медучреждения не знал, что пациенты получили радиационное заражение. Впоследствии в операционной зафикисировали показатель бета-излучения в 25 тысяч микрорентген в час. А ванна, в которой помыли пострадавших, была настолько заражена радиацией, что пришлось ее утилизировать.

      Врач добавил, что мужчин прооперировали, а затем перевели в клинику в Москве. Однако по дороге в аэропорт Архангельска двое из трех человек умерли.

      Что произошло во Архангельском?

      8 августа на морской платформе в акватории Белого моря вблизи села Ненокс в Архангельской области прогремел взрыв. Погибли 5 человек, еще около 15 получили тяжелые травмы. Часть госпитализировали с диагнозом радиационное облучение.

      Только в ночь на 9 августа "Росатом" официально подтвердил проведение ядерных испытаний на полигоне, сообщив о гибели сотрудников Российского федерального ядерного центра.

      После взрыва в соседнем от базы Северодвинске уровень радиации превышал обычные показатели в 4-16 раз.

      Подробнее о том, было ли под Архангельском испытание ракеты и стоит ли насторожиться Украины – в материале 24 канала.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости России Взрыв в Архангельске и радиация Взрыв в Архангельске
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