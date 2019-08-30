10:58
30 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Вибух під Архангельськом: двоє людей померли від радіації

      367 Читать новость на русском
      Вибух під Архангельськом
      Вибух під Архангельськом / Фото з відкритих джерел

      У Архангельську повідомили, що двоє потерпілих у результаті вибуху померли від радіаційного опромінення під час перевезення їх до Москви.

      За словами лікаря Архангельської обласної лікарні, троє чоловіків із серйозними травмами потрапили до лікарні голими й обгорнутими у фольгу. Їхній одяг упакували в поліетиленові пакети, повідомляє Der Spiegel.

      Читайте також: Вибух і витік радіації на полігоні під Архангельськом: що відомо

      При цьому, персонал медзакладу не знав, що пацієнти отримали радіаційне зараження. Згодом в операційний виявили показник бета-випромінювання у 25 тисяч мікрорентгенів на годину. А ванна, в якій помили постраждалих, була настільки заражена радіацією, що довелося її утилізували.

      Лікар додав, що чоловіків прооперували, а потім перевели до клініки в Москві. Однак дорогою в аеропорт Архангельська двоє з трьох людей загинули.

      Що сталося під Архангельськом?

      8 серпня на морській платформі в акваторії Білого моря поблизу села Ньонокс в Архангельській області пролунав вибух. Загинули 5 осіб, ще близько 15 отримали важкі травми. Частину госпіталізували з діагнозом радіаційне опромінення.

      Лише в ніч на 9 серпня "Росатом" офіційно підтвердив проведення ядерних випробувань на полігоні, повідомивши про загибель співробітників Російського федерального ядерного центру.

      Після вибуху у сусідньому до бази Севєродвінську рівень радіації перевищував звичні показники у 4-16 разів.

      Детальніше про те, чи було під Архангельськом випробування ракети і чи варто насторожитися Україні – у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
      24 полонені українські моряки повернулися до України, – ЗМІ
      сьогодні
      14067
      Теги: Новини Росії Новини України Вибух в Архангельску Вибух в Архангельську і радіація
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Портал у Чорнобиль: якою буде унікальна виставка про аварію на ЧАЕС
      сьогодні , 10:01 Портал у Чорнобиль: якою буде унікальна виставка про аварію на ЧАЕС
      Блог Соцмережі 1
      Приватизація квартири в 2019 році: документи, умови, поради і важливі нюанси
      сьогодні , 09:43 Приватизація квартири в 2019 році: документи, умови, поради і важливі нюанси
      714
      Нова Верховна Рада – найголовніше: спікер, коаліція, комітети
      сьогодні , 09:30 Нова Верховна Рада – найголовніше: спікер, коаліція, комітети
      2121
      Война на Донбассе не только за территории, но и за мировоззрение будущих поколений украинцев
      сьогодні , 08:40 Война на Донбассе не только за территории, но и за мировоззрение будущих поколений украинцев
      Повернись живим 386
      Следующие 5 лет Зеленский будет формировать отношение к Порошенко
      сьогодні , 08:40 Следующие 5 лет Зеленский будет формировать отношение к Порошенко
      2918
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук