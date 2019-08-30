Вибух під Архангельськом: двоє людей померли від радіації

У Архангельську повідомили, що двоє потерпілих у результаті вибуху померли від радіаційного опромінення під час перевезення їх до Москви.

За словами лікаря Архангельської обласної лікарні, троє чоловіків із серйозними травмами потрапили до лікарні голими й обгорнутими у фольгу. Їхній одяг упакували в поліетиленові пакети, повідомляє Der Spiegel.

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При цьому, персонал медзакладу не знав, що пацієнти отримали радіаційне зараження. Згодом в операційний виявили показник бета-випромінювання у 25 тисяч мікрорентгенів на годину. А ванна, в якій помили постраждалих, була настільки заражена радіацією, що довелося її утилізували.

Лікар додав, що чоловіків прооперували, а потім перевели до клініки в Москві. Однак дорогою в аеропорт Архангельська двоє з трьох людей загинули.

Що сталося під Архангельськом?

8 серпня на морській платформі в акваторії Білого моря поблизу села Ньонокс в Архангельській області пролунав вибух. Загинули 5 осіб, ще близько 15 отримали важкі травми. Частину госпіталізували з діагнозом радіаційне опромінення.

Лише в ніч на 9 серпня "Росатом" офіційно підтвердив проведення ядерних випробувань на полігоні, повідомивши про загибель співробітників Російського федерального ядерного центру.

Після вибуху у сусідньому до бази Севєродвінську рівень радіації перевищував звичні показники у 4-16 разів.

Детальніше про те, чи було під Архангельськом випробування ракети і чи варто насторожитися Україні – у матеріалі 24 каналу.