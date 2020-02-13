Взрывы посылок в Амстердаме: что известно

Первый взрыв в Амстердаме прогремел утром 12 февраля в почтовом отделении: это взорвалась посылка и взрыв был двойным. Тогда никто не погиб, но этот инцидент был далеко не последним – взрывы посылок продолжились и 13 февраля. Все, что пока известно о взрывах посылок в Амстердаме – читайте в материале 24 канала.

Первый взрыв в Амстердаме произошел из-за бомбы в посылке, сообщила местная полиция. Инцидент произошел в здании компании, занимающейся сортировкой почты. На место мгновенно выехали правоохранители и взрывотехники.

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Уже на следующий день, 13 февраля, полиция Нидерландов обезвредила письмо со взрывчаткой, который поступил к одной из компаний в городе Лесден после предыдущих взрывов в стране. О подозрительном письме сообщили вовремя, поэтому саперы обезвредили бомбу и никто не пострадал.

Взорвать пытались офис компании Unisys, которая занимается платежными операциями.

В этот же день очередной взрыв прогремел на предприятии в Амстердаме. Это снова сдетонировала неизвестная посылка. В результате взрыва пострадал 1 человек, сообщает NU.nl.

Кто отправляет письма со взрывчаткой

По данным полиции, письма отправляет шантажист, который требует определенную сумму в биткоинах. Больше информации о злоумышленнике пока нет.



Одна з посилок з вибухівкою в Амстердамі / Фото Politie

Veel hulpdiensten aanwezig bij kantoor #ING op de #Bijlmerdreef in Amsterdam. Daar is vandaag een bombrief ontploft. pic.twitter.com/h8cwbh3vCR — Jermaine Ellenkamp (@thejermaine) February 13, 2020

Найдена неизвестная посылка в муниципалитете Оуденбош. Доставщик почты рассказал, что из пакета пошел дым, поэтому мужчина бросил посылку и вызвал полицию.