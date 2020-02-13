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      Вибухи посилок в Амстердамі: що відомо

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      Вибухи посилок в Амстердамі: що відомо / Колаж 24 каналу

      Перший вибух в Амстердамі прогримів вранці 12 лютого у поштовому відділенні: це здетонувала посилка і вибух був подвійним. Тоді ніхто не загинув, але цей інцидент був далеко не останнім – вибухи посилок продовжилися і 13 лютого. Все, що наразі відомо про вибухи посилок в Амстердамі – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Перший вибух в Амстердамі стався через бомбу в посилці, повідомила місцева поліція. Інцидент стався в будівлі компанії, що займається сортуванням пошти. На місце миттєво вирушили правоохоронці та вибухотехніки.

      Читайте також: У поштовому відділенні Амстердаму прогримів вибух, попередньо через бомбу у посилці: фото

      Вже наступного дня, 13 лютого, поліція Нідерландів знешкодила лист із вибухівкою, який надійшов до однієї з компаній у місті Лесден після попередніх вибухів у країні. Про підозрілий лист повідомили вчасно, тож сапери знешкодили бомбу і ніхто не постраждав.

      Підірвати намагались офіс компанії Unisys, яка займається платіжними операціями.

      Цього ж дня черговий вибух прогримів на підприємстві в Амстердамі. Це знову здетонувала невідома посилка. Внаслідок вибуху постраждала 1 людина, повідомляє NU.nl.

      Хто відправляє листи з вибухівкою

      За даними поліції, листи відправляє шантажист, який вимагає певну суму в біткойнах. Більше інформації про зловмисника наразі немає.

      лист з вибухівкою в Амстердамі вибухи посилок
      Одна з посилок з вибухівкою в Амстердамі / Фото Politie

      Знайдена невідома посилка в муніципалітеті Оуденбош. Доставник пошти розповів, що з пакунка пішов дим, тож чоловік кинув посилку і викликав поліцію.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Кримінальні новини Надзвичайні ситуації Вибух Нідерланди
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