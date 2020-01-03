Взрыв прогремел в сельском клубе на Тернопольщине: пострадали дети

В помещении клуба в селе Угринов Подгаецкого района на Тернопольщине был слышен приглушенный громкий звук. Правоохранители говорят, что произошел взрыв. Дальше начался пожар. Инцидент произошел вечером 3 января.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС области, происхождение этого звука является неизвестным. В результате 8 детей попали в больницу с ожогами.

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Сообщение к спасателям об инциденте поступило в 17:40, в 17:58 подразделения ГСЧС пожар локализовали, а в 18:10 – полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

В пресс-службе Нацполиции в Тернопольской области рассказали, что им об инциденте сообщили около 18:30. В сообщении говорилось, что в селе Угринов в клубе возник пожар и прогремел взрыв.

Последствия взрыва в селе Угринов на Тернопольщине

По информации полиции, всем пострадавшим – от 12 до 17 лет. В момент взрыва они проводили репетицию выступления рождественского вертепа. Сейчас все с ожогами 1-2 степени находятся в реанимационном отделении районной больницы. Однако в ближайшее время пострадавших доставят в Тернопольскую областную детскую клиническую больницу для оказания дальнейшей квалифицированной медицинской помощи.

Кроме спасателей, на месте происшествия также работали следственная оперативная группа Нацполиции, газовая служба, взрывотехники и другие экстренные службы. Обстоятельства инцидента устанавливают специалисты. Также правоохранители решают вопрос о предоставлении правовой квалификации этому событию.

По предварительной версии спасателей, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Заметим, что накануне газовики проводили газ в сельский совет, который расположен рядом с клубом.

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К слову, недавно газовый баллон взорвался в частном жилом доме в Одесской области. В результате инцидента пострадали мужчина и женщина. Обоих госпитализировали.