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      Вибух пролунав у сільському клубі на Тернопільщині: постраждали діти

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      У приміщенні клубу села Угринів, що у Підгаєцьому районі на Тернопільщині, було чутно приглушений гучний звук. Правоохоронці кажуть, що стався вибух. Далі почалася пожежа. Інцидент трапився увечері 3 січня.

      Як повідомили у пресслужбі ДСНС області, походження цього звуку є невідомим. У результаті 8 дітей потрапили до лікарні з опіками.

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      Повідомлення до рятувальників про інцидент надійшло о 17:40, о 17:58 підрозділи ДСНС пожежу локалізували, а о 18:10 – повністю ліквідовали. Площа займання склала 30 квадратних метрів.

      У пресслужбі Нацполіції у Тернопільській області розповіли, що їм про інцидент сповістили близько 18:30. У повідомленні мовилося, що у селі Угринів в клубі виникла пожежа та пролунав вибух.

      Наслідки вибуху в селі Угринів на Тернопільщині

      За інформацією поліції, усім потерпілим – від 12 до 17 років. У момент вибуху вони проводили репетицію виступу різдвяного вертепу. Наразі усі з опіками 1 – 2 ступеня перебувають у реанімаційному відділенні районної лікарні. Однак найближчим часом потерпілих доправлять до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні для надання подальшої кваліфікованої медичної допомоги. 

      Окрім рятувальників, на місці події також працювали слідча оперативна група Нацполіції, газова служба вибухотехніки та інші екстрені служби. Обставини інциденту встановлюють фахівці. Також правоохоронці вирішують питання про надання правової кваліфікації цій події.

      За попередньою версією рятувальників, вибух міг статися через витік газу. Зауважимо, що напередодні газовики проводили газ до сільської ради, яка розташоується поруч із клубом.

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      До слова, нещодавно газовий балон вибухнув у приватному житловому будинку на Одещині. Внаслідок інциденту постраждали чоловік і жінка. Обох госпіталізували.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Діти і неповнолітні Вибух Тернопіль
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