Взрыв склада оружия в Сирии: количество жертв возросло до 69 человек

В сирийском городе Сармада в результате взрыва склада вооружений, прогремевшего 12 августа, погибло по меньшей мере 69 человек.

Об этом сообщает "Голос Америки".

24 канал сообщал, что 12 августа в сирийской провинции Идлиб произошел взрыв на складе вооружений. Сначала сообщалось о по меньшей мере 36 погибших.

Британская мониторинговая организация Syrian Observatory for Human Rights, что пользуется сетью источников в различных районах Сирии, сообщила, что сдетонировал склад оружия в подвале здания, в результате чего многоэтажная постройка обвалилась.

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Организация отмечает, что в результате взрыва в воскресенье в городе Сармада возле границы с Турцией пострадали десятки людей. Правозащитники предположили, что количество погибших возрастет.

Тем временем сирийские правительственные войска направили дополнительные подкрепления перед возможным наступлением на провинцию Идлиб – последний крупный оплот повстанцев в Сирии.

Также проправительственная газета "Аль-Ватан" сообщила, что дополнительные силы подошли к окраинам провинции Идлиб в рамках подготовки к широкомасштабному наступлению.