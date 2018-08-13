Вибух складу зброї в Сирії: кількість жертв зросла до 69 осіб

У сирійському місті Сармада внаслідок вибуху складу озброєнь, що прогримів 12 серпня, загинули щонайменше 69 людей.

Про це повідомляє "Голос Америка".

24 канал повідомляв, що 12 серпня в сирійській провінції Ідліб стався вибух на складі озброєнь. Спершу повідомлялося про щонайменше 36 загиблих.

Британська моніторингова організація Syrian Observatory for Human Rights, що користується мережею джерел у різних районах Сирії, повідомила, що склад зброї здетонував у підвалі будівлі, в результаті чого багатоповерхова будівля обвалилась.

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Організація зазначає, що в результаті вибуху в неділю в місті Сармада біля кордону з Туреччиною постраждали десятки людей. Правозахисники припустили, що кількість загиблих зросте.

Тим часом сирійські урядові війська скерували додаткові підкріплення перед можливим наступом на провінцію Ідліб – останній великий оплот повстанців у Сирії.

Також проурядова газета "Аль-Ватан" сповістила, що додаткові сили підійшли до околиць провінції Ідліб у межах підготовки до широкомасштабного наступу.