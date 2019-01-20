Взрыв трубопровода в Мексике: число погибших увеличилось
Из-за взрыва на трубопроводе в центральном мексиканском штате Идальго погибло уже как минимум 73 человека, еще 74 получили ранения.
Об этом в Twitter сообщил губернатор штата Идальго Омар Файад.
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"По последним данным, погибли 73 человека, 74 раненых. 24 человека находятся в больницах Идальго, 50 – в Мехико, Керетаро и Гуанахуато. Задача медиков – стабилизировать состояние пострадавших для дальнейшего лечения", – глава штата.
Известно, что министр общественной безопасности Мексики Альфонсо Дуразо заявил, что пожар пока ликвидировали, но спасателями нужно время, чтобы установить окончательное количество погибших.
К слову, трубопровод расположен возле нефтеперерабатывающего завода государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos (Pemex). Стоит добавить, что после взрыва компания обнародовала заявление, в котором говорится, что причиной аварии могла стать попытка кражи топлива.
Видео с места взрыва в Мексике:
Взрыв и сильный пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод в районе Тлауелильпана в момент, когда там находились десятки людей, которые занимались сбором топлива.